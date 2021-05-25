Altınordu'da 3 isim dışında Süper Lig tecrübesi olan yok

AA 25 Mayıs 2021 Salı 12:02 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 12:02

TFF 1. Lig'e yükseldiği 2014-2015 sezonundan bu yana yoluna Türk oyuncularla devam eden Altınordu, bu süreçte altyapısından birçok ismi Türk futboluna kazandırdı.

Bu sezon maçlarda yer alan kadrolara göre 25,3 yaş ortalamasıyla mücadele eden İzmir temsilcisi, play-off finalinde yarın Altay'la karşılaşacak. Süper Lig'e çıksa da yoluna Türk futbolcularıyla devam edecek İzmir temsilcisinde bu sezon forma giyenlerden 3 isim, daha önce mücadele ettikleri takımlarla Süper Lig vizesi aldı.

Bu isimlerden Recep Aydın, 2012-2013'te Konyaspor ve 2015-2016'da Kardemir Karabükspor, Ahmet Dereli 2015-2016'da Adanaspor ve Ahmet İlhan Özek de 2018-2019 sezonlarında Gençlerbirliği ile Süper Lig'e yükselme coşkusu yaşadı.

SİNAN OSMANOĞLU 3. KEZ YÜKSELME PEŞİNDE

Galatasaray'da profesyonel olduktan sonra kiralık olarak forma giydiği Bayrampaşa ile TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e çıkan Sinan Osmanoğlu, 2012-2013'te transfer olduğu Altınordu'dan, o sezondan itibaren sadece 1 yıl ayrı kaldı. 2017-2018'de Gaziantep'te forma giyen tecrübeli futbolcu Altınordu ile 2012-2013'te TFF 3. Lig ve 2013-2014'te de TFF 2. Lig şampiyonlukları yaşadı.

Tecrübeli savunma oyuncusu yarınki maçta da Altınordu ile Süper Lig vizesi almaya çalışacak.

"ZAFERE ULAŞMAK İSTİYORUZ."

Daha önce Süper Lig'e çıkmayı başaran futbolculardan Recep Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, final maçı öncesinde çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Finale yükselmelerinin Türk futbolunda bir başarı öyküsü olarak nitelendirilebileceğini ifade eden Recep Aydın, "Gencecik arkadaşlarımız ve biz ağabeyleri, hep beraber, müthiş birlik beraberlik içinde çok güzel şeyler başardık. Şimdi sadece 90 dakikamız kaldı. İnşallah o maçta da elimizden gelen, yüreğimizden gelen her şeyin en iyisini yaparak zafere ulaşmak istiyoruz." dedi.

Takıma devre arasında katıldığını hatırlatan Recep, "Bundan önce Konyaspor ve Karabükspor'da şampiyonluk yaşadım. Buranın tadı çok başka oldu benim için. Çünkü burada inanılmaz çalışan, çalışkan bir teknik ekip ve futbolcular var. Bunun sonunun şampiyonluk olmaması için hiçbir sebep yok." diye konuştu.

AHMET İLHAN ÖZEK: "SON 90 DAKİKAMIZ KALDI"

Ahmet İlhan Özek de Türk futbolcularla ve altyapıdan gelen isimlerle play-off finaline çıkma başarısı gösterdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Bir aile ortamında yer aldıklarını kaydeden Ahmet İlhan Özek, şunları kaydetti:

"Finaldeyiz, son 90 dakikamız kaldı. Burada şampiyon olmayı inanılmaz istiyorum. Çünkü bütün Türkiye'ye bunu ispatlamak istiyoruz. Altyapıya, Türk gencine önem verildiği zaman nerelere gelinebileceğini göstermek istiyoruz. Bunu finale kalarak başardığımızı düşünüyorum da bir tek maç kaldı, bunu taçlandırmak istiyoruz. Çok heyecanlıyız, bir an önce maçın gelmesini bekliyoruz."

Ahmet Dereli ise Altınordu ailesinin bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu, Türk oyuncularla kurulmuş bir takım olarak finale kaldıklarını ifade ederek, "Genç kardeşlerimize güvenerek, onlarla birlikte el ele tutuşarak finale kadar geldik. Bunu da taçlandırmak istiyoruz." dedi.