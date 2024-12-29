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Spor

Altınordu'da 5 oyuncunun durumu belirsiz

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışı veren Altınordu'da fazla forma şansı bulamayan 5 oyuncunun durumuyla ilgili önümüzdeki günlerde karar verilecek.

DHA29 Aralık 2024 Pazar 11:37 - Güncelleme:
Altınordu'da 5 oyuncunun durumu belirsiz
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Kırmızı-lacivertlilerde altyapıdan yetişen Mustafa Kocabaş, Arif Asaf Gültekin ve Sercan Demirkıran'ın yanı sıra gurbetçi oyunculardan Emircan Gencel ile Tahsin Çakmak'ın takımda kalma ihtimallerinin düşük olduğu öğrenildi.

Teknik Direktör Olcay Şahan, bu isimleri ilk yarının son haftasındaki Afyonspor deplasmanında kadroya almadı. Altyapıdan yetişen gençlerin tecrübe kazanmalarına adına kiralık olarak başka kulüplere gönderilmesi gündeme gelirken, gurbetçi 2 oyuncu ile yolların ayrılabileceği ifade edildi. Ligin ilk yarısında Tahsin 261, Emir Can 136 dakika oynarken, Sercan 2 ve Arif 1 kez uzatmalarda şans buldu. Mustafa ise süre alamadı.

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