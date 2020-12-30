Altınordu'da 7 koronavirüs vakası

DHA 30 Aralık 2020 Çarşamba 12:35 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 12:35

Daha önce de pozitif vakalarla boğuşan kırmızı-lacivertlilerde koronavirüs tedavisi gören Hüsamettin, Muzaffer, Muhammed ve Yiğit Emre'nin ardından son yapılan testlerde Burak İnce, Yusuf Can ve Ahmet Dereli'nin sonuçları da pozitif çıktı.

Böylece İzmir ekibinde toplam vaka sayısı 7'ye yükselmiş oldu. Forvet Ahmet Dereli, son olarak deplasmanda 4-1 kaybedilen Tuzlaspor maçı öncesi test sonucu negatif çıkmasına rağmen ateşinin yükselmesi nedeniyle son anda kadrodan çıkarılmıştı. Altınordu'da kırmızı kart cezalısı stoper Kahraman'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan ön libero Furkan Çil, sol bek Ufuk, stoper Yiğithan da Balıkesirspor'a karşı forma giyemeyecekler.