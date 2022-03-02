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Spor

Altınordu'da Ahmet İlhan Özek ateşi!

Menemenspor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Altınordu'da galibiyet golüne imza atan kaptan Ahmet İlhan Özek'in maçtan önce takım arkadaşlarıyla önemli ve duygusal bir konuşma yaptığı öğrenildi.

DHA2 Mart 2022 Çarşamba 12:02 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 12:02
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Tecrübeli futbolcunun tüm takımı toplayıp, "Ben Süper Lig ve Avrupa Kupası'nda oynadım. Sizler daha da iyi yerlere gelebilirsiniz. Ama reaksiyon göstermeniz gerekir. Düşmeyi kabullenmeyin. Çıkın, isteyin, oynayın ve kazanın. Sizin reaksiyon göstermeniz için benim oynamamam gerekiyorsa söyleyin ben çıkmayayım sahaya. Ama siz çıkın ve savaşın" dediği belirtildi.

Bu konuşma üzerine takım arkadaşlarının, "Savaşacağız ve kazanacağız Ahmet ağabey. Seninleyiz" sözleriyle moral bulan Ahmet İlhan, "Menemen'i yenelim sonra kazanmaya devam edelim" mesajı verdiği kaydedildi.

Tecrübeli futbolcu Menemespor'a attığı golün ardından gözyaşlarını tutamamıştı. Bu sezon şimdiye kadar 7 kez rakip fileleri sarsan 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2 de asist yaparak takımına katkı sağladı. Bu arada Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın Menemenspor maçı galibiyet primini 50 bin TL'ye çıkardığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertliler, cumartesi günü evinde Play-Off hattında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek.

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