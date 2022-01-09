Altınordu'da Ahmet İlhan Özek belirsizliği

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son 5 maçından 4 galibiyet çıkararak düşme hattından kurtulan Altınordu, yarın ikinci devrenin ilk sınavında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Onur Özütoprak düdük çalacak. Müsabakanın biletleri VIP tribün 100, numaralı tribün 30 TL'den satışa sunuldu.
İzmir ekibinde tedavileri süren ön libero Kürşad ve santrfor Ahmet Dereli forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan sağ kanat Ahmet İlhan Özek'in durumu maç saatinde netlik kazanacak. Kadro dışı kaldıktan sonra devre arasında affedilen Enis Destan takımdaki yerini alabilecek. Ligde Altınordu'nun 22, düşme hattındaki Keçiörengücü'nün ise 19 puanı bulunuyor.