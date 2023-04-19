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Spor

Altınordu'da Ali Özgün'den dikkat çeken performans

İzmir temsilcisi Altınordu'nun ara transfer döneminde Menemen FK'dan kadrosuna kattığı Ali Özgün, çıktığı 10 maçta 7 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

IHA19 Nisan 2023 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
Altınordu'da Ali Özgün'den dikkat çeken performans
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun ara transfer döneminde Menemen FK'dan kadrosuna kattığı Ali Özgün, kırmızı-lacivertli formayla çıktığı 10 maçta 7 gol, 1 asistlik katkı verdi.

Altınordu'ya ara transfer döneminde Menemen FK'dan transfer olan Ali Özgün, kırmızı-lacivertli takımda gösterdiği performansla 10 gollü Ahmet İlhan Özek'ten sonra takımın en skorer oyuncu oldu. 33 yaşındaki futbolcu, İzmir temsilcisinin Spor Toto 1. Lig'de oynadığı Gençlerbirliği (1), Pendikspor (1), Tuzlaspor (1), Denizlispor (3) ve Altay (1) maçlarında ağları sarsarak toplam 7 gollük katkı verdi.

Altınordu, Ali Özgün'ün skor ürettiği müsabakalarda sadece Pendikspor'a 2-1 kaybetti.

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