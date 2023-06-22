İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2023 Perşembe / 4 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5567
  • EURO
    25,9077
  • ALTIN
    1460.29
  • BIST100
    5210.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altınordu'da Atilla Küçüktaka dönemi
Spor

Altınordu'da Atilla Küçüktaka dönemi

Altınordu'da Hasan Özer'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Atilla Küçüktaka getirildi.

IHA22 Haziran 2023 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
Altınordu'da Atilla Küçüktaka dönemi
ABONE OL

Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek Altınordu'da Hasan Özer'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Atilla Küçüktaka getirildi.

İmza törenin ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Atilla Küçüktaka hocamıza, A takımımızı emanet ediyoruz. Kurumsala yakın sistem, Türk futboluna pek alışık değil. Türk futbolu genellikle patronaj sistemiyle gidiyor. A takımımızı kendi içimizden biri olan, hatta içimizde en başarılı olan arkadaşımıza teslim ediyoruz. Ben kendisine başarılar diliyorum. Bugüne kadar kendisi ve ekibi Altınordu camiasına, Altınordu forması altında Türk futboluna çok önemli kaleciler yetiştirdi. Atilla hocamın yanında çalışan kaleci antrenörü arkadaşlara da şükran borçluyum. İnşallah bu başarı sıkalasını A takımımıza da göstereceğiz. 2. Lig'de daha çok özkaynağımızla oynayacağız. Araya 'ağabey' sıfatıyla tecrübeli oyuncular da serpiştireceğiz. Tekrardan Atilla hocama hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

Altınordu'nun yeni teknik direktörü Atilla Küçüktaka ise, "Mehmet beye hakkımdaki düşünceleri için çok teşekkür ederim. 2015 yılından beri birlikteyiz. Kendisinin inanılmaz, sınırsız desteğini her zaman arkamızda hissettik. Kaleci departmanımızda yakaladığımız başarıyı aynı şekilde burada da devam ettireceğimizden zerre kadar farklı bir düşüncemiz yok. Bu süreçte kaleci departmanında, bu yapıya, Altınordu camiasına olağanüstü emek veren tüm kaleci hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yepyeni bir sayfa açacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Küçüktaka, daha önce Altınordu'da 'Kaleci Bölümü Direktörü' olarak görev aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.