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Spor

Altınordu'da Bertuğ Bayar sevinci

Spor Toto 1. Lig'de bay geçirdiği 4. hafta sonunda 2 puanla düşme hattına gerileyen Altınordu'da santrfor Bertuğ Bayar, tamamen iyileşerek formuna kavuştu.

DHA6 Eylül 2022 Salı 12:14 - Güncelleme:
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Geçen cuma günü U19 takımıyla oynanan antrenman maçında 2 kez rakip fileleri sarsan 25 yaşındaki forvet, formaya göz kırptı. Akhisarspor'dan transfer edilen Bertuğ, performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle ligin ilk haftasındaki Gençlerbirliği deplasmanında kadroda yer almayan, Sakaryaspor ve Boluspor (D) randevularında oyuna sonradan giren Bertuğ, pazartesi günü iç sahada oynanacak Pendikspor maçında kırmızı-lacivertli ekibin önemli kozlarından biri olacak. İlk 11'i zorlayan golcünün, Ahmet Dereli ile forma rekabeti yaşadığı ifade edildi.

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