İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Haziran 2021 Çarşamba / 21 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6194
  • EURO
    10,5042
  • ALTIN
    525.589
  • BIST100
    1426.82
Spor

Altınordu'da bir ayrılık daha

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren sol bek Ufuk Budak'la yolların ayrılacağı öğrenildi.

DHA02 Haziran 2021 Çarşamba 13:15 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 13:15
ABONE OL

Altınordu'da ön libero Furkan Çil'in sosyal medya hesabından kulübe veda etmesinin ardından Ufuk Budak'ın yuvadan uçan ikinci isim olacağı belirtildi. Son 2 sezonda kırmızı-lacivertli formayı terleten 31 yaşındaki gurbetçi oyuncu, ilk yılında 23 maçta oynarken, geçen sezon Play-Off'larla birlikte 29 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli savunmacı, 2020-21'de İzmir temsilcisine 4 asist yaparak katkı sağladı.

Yönetimin iç transferde sözleşmeleri sona eren stoperler Sinan Osmanoğlu ve Kahraman Demirtaş'la önümüzdeki günlerde masaya oturacağı belirtildi. Kırmızı-lacivertliler, iki savunmacıyı da takımda tutmaya çalışacak.

Öte yandan İstanbulspor'dan ayrılan Ali Dere ve Fethiyespor'dan Anıl Arıcıoğlu'na talip olan Altınordu'nun 3'üncü Lig'de küme düşen Gölcükspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Özyapı ile ilgilendiği iddia edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.