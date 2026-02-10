İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6386
  • EURO
    51,9602
  • ALTIN
    7064.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altınordu'da Ender Traş dönemi sona erdi
Spor

Altınordu'da Ender Traş dönemi sona erdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, Teknik Direktör Ender Traş ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

IHA10 Şubat 2026 Salı 15:03 - Güncelleme:
Altınordu'da Ender Traş dönemi sona erdi
ABONE OL

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da Teknik Direktör Ender Traş ile yollar ayrıldı. 2025 yılının kasım ayında takımın başına geçen Traş, görev süresi boyunca ligde 14 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasım ayından bu yana Altınordumuzda A Takım Teknik Direktörü olarak görev yapan Ender Traş ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bu sezon Öz Kaynak Sistemi (ÖKS) oyuncularımızla başladığımız sezonda kulübümüze ve gençlerimize desteklerinden dolayı Ender Traş'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Dehşet anları kameraya yansıdı! Aralarına alıp tekme tokat dövdüler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.