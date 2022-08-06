Altınordu'da Enis Destan gururu

Altınordu'nun altyapısında yetişip geçen sezon ara transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olan 20 yaşındaki santrfor Enis Destan, Karadeniz ekibi tarafından Polonya ekibi Warta Poznan'a kiralık olarak gönderildi. Bu transferle birlikte kırmızı-lacivertliler, şimdiye kadar kendi yetiştirdiği 8. futbolcuyu Avrupa arenasında izleme mutluluğu yaşayacak. Altınordu, "Bir evladımız daha Avrupa'da" mesajıyla Enis Destan'ın imza fotoğrafını paylaştı.

Fransa'da Olympique Marsilya'da oynayan Altınordu patentli milli yıldız Cengiz Ünder daha önce İtalya'da Roma, İngiltere'de Leicester City forması giydi. Leicester City'de top koşturan milli savunmacı Çağlar Söyüncü, Altınordu'dan Almanya kulübü Freiburg'a transfer olmuştu. Barış Alıcı ve Berke Özer, bir dönem Belçika'da Westerlo'da oynadı. Burak İnce, Almanya'da Bielefeld'de görev yaparken, Yiğit Emre Çeltik Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan Polonya takımı Podbeskidzie'ye geçti. Ravil Tagir ise yeni sezonda Westerlo'da boy gösterecek.