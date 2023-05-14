Altınordu'da futbolculardan taraftara çağrı

Spor Toto 1. Lig'de salı günü evinde kümede kalma mücadelesindeki rakibi Erzurumspor'la karşılaşacak Altınordu'da futbolcular, kulübün internet sitesinde yer alan bir video ile tribünlerin dolması için İzmirli futbolseverlere çağrıda bulundu. Ligde bitime 2 hafta kala düşme hattındaki 33 puanlı Erzurumspor'un 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan kırmızı-lacivertlilerde kaptan Ahmet İlhan Özek, "Haydi İzmir. En önemli 90 dakikada, Bornova'da beraber olalım" mesajı verdi.

Altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz, "Sezonun en önemli 90 dakikasında beraber başaracağız" derken, tecrübeli kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, "Sizler tribünde, bizler sahada. Birlikte başaracağız" şeklinde konuştu. Yine altyapı patentli kanat oyuncusu Emircan Gürlük, "Erzurumspor maçında tüm İzmirlileri tek yürek olmaya çağırıyoruz" dedi. Sağ bek Kerim Alıcı ise, "İzmirli futbolseverler. Erzurumspor maçında yanımızda olmanızı istiyoruz" dedi.