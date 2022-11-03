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Spor

Altınordu'da Hasan Hüseyin Acar geri döndü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlıktan çıkan orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, takımla çalışmalara başladı.

DHA3 Kasım 2022 Perşembe 12:59 - Güncelleme:
Altınordu'da Hasan Hüseyin Acar geri döndü
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Sakatlığı nedeniyle son 4 haftadaki Tuzlaspor (D), Samsunspor, Denizlispor (D) ve Yeni Malatyaspor müsabakalarında kadroda yer almayan Hasan'ın pazar günü Eyüpspor deplasmanında oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek. Kırmızı-lacivertlilerde fizyoterapist eşliğinde çalışan forvet Ahmet Dereli ve sol kanat Emircan'ın oynaması ise zor.

Sezon başında Ankaragücü'den transfer edilen Hasan Hüseyin Acar, geç imza atması nedeniyle ilk 3 maçı kaçırmıştı. Bay geçilen 4'üncü hafta sonrası ilk kez 5'inci haftadaki Pendikspor karşılaşmasının son bölümünde oyuna giren Hasan Hüseyin, bir sonraki hafta oynanan Göztepe derbisinde şans bulamadı. Ligde 7'nci haftadaki Keçiörengücü müsabakasında 90 dakika oynayan 27 yaşındaki futbolcu, geride kalan 10 maçın sadece 2'sinde 97 dakika görev yapabildi.

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