Altınordu'da Hasan Özer dönemi sona erdi

Altınordu, Teknik Direktör Hasan Özer ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da, Teknik Direktör Hasan Özer ile yollar ayrıldı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Hasan Özer ile sözleşmesinin karşılıklı feshi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine Altınordu FK'da görev yaptığı süre içindeki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Öte yandan İzmir temsilcisinin başında 12 maça çıkan Hasan Özer, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Özer topladığı 18 puanla Altınordu'nun küme düşmesine engel olamadı.