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Spor

Altınordu'da hasret 3 maça çıktı

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta arka arkaya oynadığı 3 maçı da kaybederek galibiyete hasret kaldı.

IHA13 Nisan 2025 Pazar 11:50 - Güncelleme:
Altınordu'da hasret 3 maça çıktı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da düşüş devam ediyor. İzmir ekibi, 31. hafta mücadelesinde Adana 01 FK ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-lacivertliler, konuk ettiği ve play-off hattında birebir rakibi olan Adana temsilcisine 2-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte 55 puanla haftayı 5. sırada noktalayan Altınordu, üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

GOL HASRETİ DEVAM EDİYOR

Altınordu'da düşüş devam ederken bir yandan da kırmızı-lacivertli ekip gole hasret kaldı. Ligde oynadığı son 3 maçını kaybeden İzmir ekibi, bu süreçte rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. Kastamonuspor ve Adana 01 FK'ya 2-0'lık skorlarla kaybeden Ersan Parlatan'ın öğrencileri, 1461 Trabzon FK'ya da 1-0 kaybetti. Böylece Altınordu, bu 3 maçta da gol üretmeyi başaramadı.

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