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Spor

Altınordu'da hedef Kastamonuspor galibiyeti

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 7. hafta maçında yarın Kastamonuspor'u konuk edecek.

IHA12 Ekim 2024 Cumartesi 12:46 - Güncelleme:
Altınordu'da hedef Kastamonuspor galibiyeti
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 7. hafta mücadelesinde Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 15.30'da Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak. Karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Sinan Özcan yönetecek. Bu zorlu mücadele öncesinde İzmir ekibi topladığı 12 puanla 5. sırada yer alırken, Kastamonuspor ise 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynadıkları üç maçı da kazandıklarını hatırlatan Şahan, "Lider ile oynayacağımız maçın hazırlıkları sürüyor. Pazar günü bundan önceki maçlarda olduğu gibi taraftarlarımızı yanımızda görüp onların desteği ile maçı kazanıp onlara galibiyet armağan etmek istiyoruz" dedi.

Genç teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim aslında tek rakibimiz var o da biziz. Yeni oluşan bir takıma sahibiz her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. İçeride oynadığımız performansı deplasmanda sergileyemiyoruz zamanla onu da gerçekleştireceğiz."

Olcay Şahan, U20 Milli Takımdan dönen oyuncuların son durumlarını gördükten sonra bu futbolcuların oynayıp oynamayacaklarına karar vereceğini sözlerine ekledi.

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