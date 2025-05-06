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Spor

Altınordu'da hedef tur atmak

Altınordu'da kaptan Eren Tokat ve genç futbolcularından Ege Arslan, Play-Off 1. Turu'nda perşembe günü Adana 01 FK'yı yenip İzmir'e tur atlayarak dönmek istediklerini söyledi.

IHA6 Mayıs 2025 Salı 13:08 - Güncelleme:
Altınordu'da hedef tur atmak
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta tek maç eleme sistemine göre oynanacak Play-Off 1'inci Tur maçında 8 Mayıs Perşembe günü Adana 01 FK'ya konuk olacak Altınordu'da kaptan Eren Tokat ve genç futbolcularından Ege Arslan, karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten kaptan Eren Tokat, "Bana göre Play-off'un finalden sonraki en zor maça çıkacağız. Tek maç eleme usulüne göre oynanan bu maçı kazanmak istiyoruz. Sadece 90 dakika oynanan maçta favorilerin eleneceğini, favori olmayan takımların tur atlama şansının yüksek olduğunu göreceğiz. Bu maçı deplasmanda oynayacak olmamız bizim adımıza dezavantaj gibi gözükebilir. Nasıl ilk yarıda onları sahasında yendiysek yine aynı şekilde yenip İzmir'e döneceğiz" dedi.

Takım içinde heyecanın en üst seviyede olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Takıma inancımız tam. Eksik oyuncularımız var ama onların yerine oynayacak arkadaşlarımız eksik oyuncularımızı aratmayacaktır. Genç oyuncularımızın birçoğu Play-off heyecanını ilk kez yaşayacak. Heyecandan dolayı kimi zaman hata yapabilecekler ama heyecanını kaybeden her şeyini kaybeder. Adana'da tur atlayacağımıza eminim. Herkisin gönlü bizimle olsun" diyerek sözlerini noktaladı.

EGE ARSLAN: "TAKIM İÇİNDE GÜZEL BİR BİRLİKTELİĞİMİZ VAR"

Altınordu'nun genç futbolcularından Ege Arslan da "Sezonu Sarıyer deplasmanı ile tamamladık. O maçta istediğimizi alamadık. Artık Adana 01 FK ile oynayacağımız maça konsantre olduk. Takım içinde güzel bir birlikteliğimiz var. Yine saha içinde çok iyi mücadele edersek başaramayacağımız bir şey yok. Adana'dan İzmir'e tur atlayarak dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çalışmalarının İzmir etabını tamamlayan İzmir ekibi, yarın Adana'ya gidecek ve maç gününe kadar çalışmalarına Adana'da devam edecek.

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