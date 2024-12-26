İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2024 Perşembe / 25 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2786
  • EURO
    36,765
  • ALTIN
    2978.85
  • BIST100
    10040.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altınordu'da ilk 11'in vazgeçilmezi Eren Tokat
Spor

Altınordu'da ilk 11'in vazgeçilmezi Eren Tokat

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasına 35 puanla 3'üncü sırada giren Altınordu'da ilk yarıda en çok süre alan futbolcu takım kaptanı Eren Tokat oldu.

DHA26 Aralık 2024 Perşembe 10:52 - Güncelleme:
Altınordu'da ilk 11'in vazgeçilmezi Eren Tokat
ABONE OL

Sezon başında İskenderunspor'dan transfer edilen 31 yaşındaki stoper, 17 maçın tümünde ilk 11'de oynayıp toplam 1518 dakika sahada kalarak istikrarlı bir performans sergiledi. Bu futbolcuyu ilk yarıdaki tüm maçlarda forma giyen Alper Tursun, 1514 dakika ile takip etti. Yine sezonun ilk yarısındaki tüm maçlarda ilk 11'de başlayan Yusuf Şahin Örnek ise toplamda 1490 dakika sahada kaldı. Altınordu'da U20 Milli Takım kampına gittikleri için birer maç kaçıran Sami Satılmış ve Serhat Öztaşdelen de en çok süre alan oyuncular arasında yer aldı. Öte yandan Altınordu 2-10 Ocak'ta Antalya'da kampa girip, burada 3 hazırlık maçı oynayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.