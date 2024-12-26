Altınordu'da ilk 11'in vazgeçilmezi Eren Tokat

Sezon başında İskenderunspor'dan transfer edilen 31 yaşındaki stoper, 17 maçın tümünde ilk 11'de oynayıp toplam 1518 dakika sahada kalarak istikrarlı bir performans sergiledi. Bu futbolcuyu ilk yarıdaki tüm maçlarda forma giyen Alper Tursun, 1514 dakika ile takip etti. Yine sezonun ilk yarısındaki tüm maçlarda ilk 11'de başlayan Yusuf Şahin Örnek ise toplamda 1490 dakika sahada kaldı. Altınordu'da U20 Milli Takım kampına gittikleri için birer maç kaçıran Sami Satılmış ve Serhat Öztaşdelen de en çok süre alan oyuncular arasında yer aldı. Öte yandan Altınordu 2-10 Ocak'ta Antalya'da kampa girip, burada 3 hazırlık maçı oynayacak.