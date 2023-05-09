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Spor

Altınordu'da işler iyi gitmiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da son dönemdeki oyun ve alınan puanlar eleştiri konusu oldu. Son 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan İzmir Ekibi Spor Toto 1.Lig'de 15. sırada bulunuyor.

IHA9 Mayıs 2023 Salı 13:52 - Güncelleme:
Altınordu'da işler iyi gitmiyor
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Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de son 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kaldı. İzmir temsilcisi, haftayı düşme hattının bir basamak üstü olan 15. sırada tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Teknik Direktör Hasan Özer'in takımın başına gelmesiyle birlikte çıkışa geçse de son 3 haftada alınan sonuçlarla birlikte işler istenildiği gibi gitmemeye başladı. Kırmızı-lacivertliler, bu süreçte Manisa FK ve Bandırmaspor ile berabere kalırken, Bodrumspor'a da kaybetti. Düşme hattındaki rakibi Gençlerbirliği'nin çıkışa geçtiği bu süreçte Altınordu, 15. sıraya kadar geriledi.

Altınordu, son iki haftada Erzurumspor FK ve Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek.

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