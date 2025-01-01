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Spor

Altınordu'da istikrar Olcay Şahan ile sağlandı

2022 yılından bu yana teknik direktör istikrarı yakalamakta zorlanan TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, Olcay Şahan'ın yönetiminde bu sorunu geride bıraktı.

DHA1 Ocak 2025 Çarşamba 11:50 - Güncelleme:
Altınordu'da istikrar Olcay Şahan ile sağlandı
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu son yıllardaki teknik direktör sorununu Olcay Şahan'ın gelişiyle çözdü. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın futbol şubesini devraldığı 2012 yılından 2022'ye kadar 10 yıl görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kulüpten ayrılmasının ardından İzmir temsilcisi teknik direktör konusunda istikrar yakalayamadı. Eroğlu'ndan sonra teknik direktörlük görevine getirilen Ufuk Kahraman, Gökhan Ünal, Hasan Özer ve Atilla Küçüktaka ile uzun vadeli çalışma ortamı sağlanamadı.

Bu sezon başında göreve getirilen Olcay Şahan ise takımın başında başarılı sonuçlara imza attı. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ve A Milli Takım'da önemli başarılara imza atan Olcay Şahan, teknik adamlık kariyerinde de iddialı olduğunu gösterdi. Ankaraspor'un ardından ikinci teknik direktörlük deneyimini İzmir temsilcisinde yaşayan 37 yaşındaki çalıştırıcı 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 2.06 puan ortalaması yakalayarak takımını zirve yarışında tuttu. Olcay Şahan, Altınordu ile teknik adamlık kariyerindeki ilk kupayı kaldırmayı hedefliyor.

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