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Spor

Altınordu'da kadro dışı kalan Yusuf Acer, Erbaaspor'un gündeminde

Altınordu'da kadro dışı kalan 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Yusuf Acer, Erbaaspor'un radarına girdi.

DHA12 Eylül 2024 Perşembe 12:16 - Güncelleme:
Altınordu'da kadro dışı kalan Yusuf Acer, Erbaaspor'un gündeminde
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da kadro dışı kalıp kendisine kulüp bulması istenen sol bek Yusuf Acer'e Kırmızı Grup takımlarından Erbaaspor'un talip olduğu öğrenildi. İzmir temsilcisi ile sona eren sözleşmesini temmuz ayında 1 yıl daha uzatan Yusuf'un durumu transfer döneminin son günü olan yarın netlik kazanacak.

Tecrübeli savunma oyuncusunun kulübünden bonservisini alıp yuvadan uçması bekleniyor. Yusuf kendisine kulüp bulamazsa en az ocak ayındaki ara transfer dönemine kadar bireysel antrenman yapmak zorunda kalacak. Öte yandan altyapıdan yetişen 19 yaşındaki sağ bek Arda Kırgıl, 3'üncü Lig'de mücadele eden Bergama Sportif'e kiralık olarak gönderildi.

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