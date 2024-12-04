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Spor

Altınordu'da kaleci Serhat Öztaşdelen performansıyla yıldızlaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 31 puanla 2'nci sırada zirve takibini sürdüren Altınordu'da kaleci Serhat Öztaşdelen, son olarak 2-0 galibiyetle sonuçlanan Adana 01 FK deplasmanında yıldızlaştı.

DHA4 Aralık 2024 Çarşamba 12:57 - Güncelleme:
Altınordu'da kaleci Serhat Öztaşdelen performansıyla yıldızlaştı
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Play-Off yarışı veren Adana ekibinin yakaladığı 6-7 net pozisyonun gol olmasını yaptığı kritik kurtarışlarla engelleyen 19 yaşındaki file bekçisi, 90 dakika sonunda takım arkadaşları ve teknik ekibin tebriklerini kabul etti.

Alınan 3 puanın en önemli mimarlarından olan kaleci Serhat, takımını sırtlayarak alkış topladı. İzmir temsilcisi şimdiye kadar kalesinde 11 gol görerek en az gol yiyen 4 takımdan biri olurken, Serhat'ın performansı bu istatistikte önemli rol oynadı. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ve Sivasspor'un ilgilendiği milli kalecinin sezonu şampiyonluk hedefleyen kırmızı-lacivertli ekipte tamamlayacağı öğrenildi. Altınordu'nun Serhat için gelen teklifleri sezon sonu değerlendireceği bildirildi.

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