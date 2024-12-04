Altınordu'da kaleci Serhat Öztaşdelen performansıyla yıldızlaştı

Play-Off yarışı veren Adana ekibinin yakaladığı 6-7 net pozisyonun gol olmasını yaptığı kritik kurtarışlarla engelleyen 19 yaşındaki file bekçisi, 90 dakika sonunda takım arkadaşları ve teknik ekibin tebriklerini kabul etti.

Alınan 3 puanın en önemli mimarlarından olan kaleci Serhat, takımını sırtlayarak alkış topladı. İzmir temsilcisi şimdiye kadar kalesinde 11 gol görerek en az gol yiyen 4 takımdan biri olurken, Serhat'ın performansı bu istatistikte önemli rol oynadı. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ve Sivasspor'un ilgilendiği milli kalecinin sezonu şampiyonluk hedefleyen kırmızı-lacivertli ekipte tamamlayacağı öğrenildi. Altınordu'nun Serhat için gelen teklifleri sezon sonu değerlendireceği bildirildi.