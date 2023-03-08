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Spor

Altınordu'da kötü gidişatı Gökhan Ünal da durduramadı

Altınordu'da, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Çaykur Rizespor müsabakasıyla takımın başına geçen Teknik Direktör Gökhan Ünal, 6 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi.

IHA8 Mart 2023 Çarşamba 13:29 - Güncelleme:
Altınordu'da kötü gidişatı Gökhan Ünal da durduramadı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da işler kötü gitmeye devam ediyor. Sezona Ufuk Kahraman yönetiminde başlayan Altınordu, alınan başarısız sonuçların ardından Kahraman ile yollarını ayırıp, takımın başına Gökhan Ünal'ı getirmişti. İlk karşılaşmasına zorlu Çaykur Rizespor maçıyla çıkan Ünal, mücadeleden 1 puan almış ve taraftarı umutlandırmıştı. Sonraki hafta da evinde Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla geçen kırmızı-lacivertli ekip, olumlu sinyaller vermiş ve düşme hattından kurtulmanın fitilini ateşlemişti.

Fakat daha sonra 4 maçlık süreçte galibiyet yüzü göremeyen İzmir temsilcisi, sadece 1 beraberlik alabildi. 40 yaşındaki teknik adam yönetiminde sadece 1 galibiyet alan Altınordu, 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

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