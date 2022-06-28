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Spor

Altınordu'da Mehmet Necati Özdeniz dönemi kısa sürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz'le yollar ayrıldı.

DHA28 Haziran 2022 Salı 10:55 - Güncelleme:
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İzmir temsilcisinin 28 Mart'ta anlaşma sağlandığını duyurduğu Necati Özdeniz'in kulüpteki görev süresi sadece 3 ay sürdü. Uzun yıllar üst düzey yönetici olarak bankacılık yapan Necati Özdeniz'i göreve getirirken, "Kurumsal geleceğimiz için önemli bir adım attık ve profesyonel bir açılım gerçekleştirdik. Altınordu'nun geleceğini inşa edeceğiz" diyen Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın sponsorluklar konusunda adım atılmaması üzerine ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre CEO'luk görevine son verilen Necati Özdeniz'in yapacağı 3 farklı sponsorluk anlaşması ile kulübe 20 milyon TL kazandıracağını, ayrıca ünlü bir giyim markası ile 2 milyon avroluk bir anlaşma yapacağını vadettiği ancak bu vaatlerin gerçekleşmemesi nedeniyle Başkan Özkan'ın Özdeniz'le yolları ayırma kararı aldığı ileri sürüldü.

Bu arada kırmızı-lacivertli kulüpte Spor Psikoloğu olarak çalışan Necati Özdeniz'in eşi Özlem Özdeniz'in de görevinin sona erdiği öğrenildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübe yeni bir CEO getirip getirmeyeceği merak konusu oldu.

  • Altınordu
  • Mehmet Necati Özdeniz
  • Seyit Mehmet Özkan

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