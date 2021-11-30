Altınordu'da Metehan Yılmaz'dan büyük başarı

DHA 30 Kasım 2021 Salı 13:24 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 13:24

İlk 7 haftada 5 kez yedek soyunup, 2 defa kadroda yer bulamayan 21 yaşındaki futbolcu, 8'inci haftadaki Menemenspor maçıyla birlikte takımın vazgeçilmezi oldu. Son 7 haftada cezalı olduğu Manisa FK deplasmanı dışındaki 6 maçta ilk 11'de görev alan genç futbolcu, 3 asist yaparak takımına katkı sağladı.

İzmir ekibinin deplasmanda 6-2 kaybettiği Erzurumspor maçında 5'inci dakikada Sami'nin golünü hazırlayan Metehan, 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan Eyüpspor maçında 12'nci dakikada verdiği ara pasla, 2-1'lik zaferle biten Ankaragücü randevusunda ise 67'nci dakikada attığı uzun topla Ahmet İlhan'a 2 asist yaptı. Son 2 sezonda kiralık olarak 2'nci Lig'de Niğde Anadolu FK'da görev alan Metehan, bu sezon ilk kez 1'inci Lig tecrübesi yaşıyor.

KUPADA RAKİP AKSARAY

Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında evinde 68 Aksaray Belediyespor'la karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakayı Gürcan Hasova yönetecek. Altınordu bir önceki turda Büyükçekmece Tepecikspor'u elerken, Aksaray ekibi ise önce Bayrampaşaspor'u sonra Tuzlaspor'u saf dışı bırakmıştı.