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Spor

Altınordu'da Muzaffer Kocaer'e Avusturya'dan teklif

Altınordu'nun 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Muzaffer Kocaer'e, Avusturya Bundesliga'da mücadele eden iddialı bir kulübün talip olduğu öğrenildi.

DHA9 Haziran 2022 Perşembe 13:19 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Altınordu'nun genç futbolcusu Muzaffer Kocaer'e yurtdışından talip çıktığı öğrenildi. İzmir ekibinin altyapısından yetişip son 2 sezonda A takımın vazgeçilmezlerinden olan 20 yaşındaki orta sahayı Avusturya Bundesliga'da mücadele eden iddialı bir kulübün istediği ifade edildi. Kırmızı-lacivertli formayla 2019-20'de ligde 4 maça çıkan Muzaffer, 2020-21'de ligde 24 maçta 2 gol, 2 asistle oynarken, geçen sezon 23 karşılaşmada 1 asistle takımına katkı sağladı.

Geçen sezon bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Altınordu'da son dönemde yedek kalan Muzaffer'in daha önce sergilediği performansla Avrupa'daki scout ekiplerinin dikkatiğini çektiği dile getirildi. Altyapısından yetişen Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer, Barış Alıcı, Yiğit Emre Çeltik ve Burak İnce gibi gençlerin geçmişte ve günümüzde Avrupa kulüplerinde boy göstermesiyle gururlanan Altınordu, cazip bir teklif gelmesi halinde Muzaffer'in de kendisini geliştirebileceği bir Avrupa takımına gitmesine izin verecek.

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