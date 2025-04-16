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Spor

Altınordu'da Namet Ateş dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da teknik direktörlük görevine Namet Ateş getirildi.

IHA16 Nisan 2025 Çarşamba 17:39 - Güncelleme:
Altınordu'da Namet Ateş dönemi
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, Ersan Parlatan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Namet Ateş'in getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan birçok gencimizin yetişmesinde büyük emeği olan Namet Ateş, A Takım Teknik Direktörlük görevine getirildi.

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Ateş ve ekibi, bugünden itibaren A Takım'ımızın başarılı olması için mücadele edecek. Ateş'in ekibinde yardımcı antrenör olarak Serhat Galimane ve kaleci antrenörü olarak Ercüment Kurt görev yapacak" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce 2018-2022 yılları arasında Altınordu Futbol Akademisi'nde atletik performans direktörü ve gençlik gelişim teknik sorumlusu olarak çalışan Namet Ateş, son olarak Manisa Futbol Kulübü'nde altyapının başında görev aldı.

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