İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0594
  • EURO
    48,4856
  • ALTIN
    5416.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altınordu'da Namet Ateş dönemi sona erdi
Spor

Altınordu'da Namet Ateş dönemi sona erdi

Altınordu, Teknik Direktör Namet Ateş'le yollarının ayrıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

IHA3 Kasım 2025 Pazartesi 14:52 - Güncelleme:
Altınordu'da Namet Ateş dönemi sona erdi
ABONE OL

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan birçok gencimizin yetişmesinde büyük emeği olan ve geçtiğimiz Nisan ayından beri Altınordumuzda A Takım Teknik Direktörü olarak görev yapan Namet Ateş kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğumuz Play-off mücadelesinde ve bu sezon Öz Kaynak Sistemi (ÖKS) oyuncularımızla başladığımız sezonda kulübümüze ve gençlerimize desteklerinden dolayı Namet Ateş'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Altınordu, bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 hafta itibarıyla galibiyetle tanışamazken, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.