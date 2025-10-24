Altınordu'da parola galibiyet

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Altınordu, yarın saat 15.00'de Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Safa Yılmaz yönetecek.

Karşılaşma öncesinde galibiyeti bulunmayan Altınordu, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet neticesinde topladığı 4 puanla 17. sırada bulunuyor. Konuk ekip Karacabey Belediyespor ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 7 puanla 16. basmakta yer alıyor.

İki ekipte düşme hattından kurtulmak için bu karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.