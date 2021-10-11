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Spor

Altınordu'da sağ beke iki aday

Altınordu'nun Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçta tecrübeli sağ bek Rıdvan Koçak sarı kart cezalısı olduğu için oynayamayacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun savunmanın sağı için genç futbolcular Rahmi Kaya ve Furkan Metin arasında tercih yapması bekleniyor.

DHA11 Ekim 2021 Pazartesi 14:16 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 14:16
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TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına odaklanan Altınordu'da sarı kart cezalısı Rıdvan Koçak'ın yokluğunda formaya iki aday var. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sağ bekte altyapıdan yetişen Rahmi Kaya ve Furkan Metin arasında seçim yapacak. Tecrübeli teknik adam, iki genç oyuncunun hafta içinde antrenmanlarda sergileyeceği performansa göre kararını verecek.

İlk 2 haftada oynanan Ankara Keçiörengücü (D) ve Tuzlaspor maçlarında Rahmi'yi ilk 11'de oynatan Hüseyin Eroğlu, 3'üncü haftadaki İstanbulspor deplasmanının ilk yarısında Furkan'a, ikinci yarısında ise Rahmi'ye görev verdi. Daha sonra oynanan Bursaspor, Gençlerbirliği (D), Denizlispor, Royal Hastanesi Bandırmaspor (D) ve Menemenspor maçlarında ise takıma sonradan katılan Rıdvan görev yaptı.

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