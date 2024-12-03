Altınordu'da Sami Satılmış kendini aştı

İzmir temsilcisinde 2020'de profesyonel sözleşme imzalayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2021-22 sezonunda 1'inci Lig'de 3 kez rakip fileleri sarstı. Fazla forma şansı bulamadığı 2022-23 sezonunu gol atamadan geçiren Sami, geçen sezon 2'nci Lig'de 35 maçta yine 3 gol kaydetmişti.

Bu sezon şimdiden 4 gole ulaşan genç oyuncu takımın en önemli silahlarından biri olmayı başardı. Son olarak U20 Milli Takımı'nda görev yapan Sami ile üst liglerden kulüplerin ilgilendiği öğrenildi.

Öte yandan pazar günü evinde Play-Off hattında yer alan İskenderunspor'la karşılaşacak Altınordu, iki günlük iznin ardından bu müsabakanın hazırlıklarına bugün başlayacak. Kırmızı-lacivertli takımda kırmızı kart cezası sona eren Emir Can, İskendurunspor maçında forma giyebilecek.