İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2021 Çarşamba / 4 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5108
  • EURO
    8,9489
  • ALTIN
    418.842
  • BIST100
    1582.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altınordu'da Sinan Osmanoğlu ve Şeref Özcan belirsizliği
Spor

Altınordu'da Sinan Osmanoğlu ve Şeref Özcan belirsizliği

Altınordu'da İstanbulspor maçı öncesi sakatlıkları devam eden Sinan Osmanoğlu ve Şeref Özcan karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılıyor.

DHA17 Mart 2021 Çarşamba 13:52 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 13:52
ABONE OL

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 haftada 4 puan kaybeden 46 puanlı 6'ncı sıradaki Altınordu'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak zorlu İstanbulspor maçı öncesi sakatlığı nükseden stoper Sinan Osmanoğlu ile tedavisi süren sağ kanat Şeref Özcan'ın durumları belirsizliğini koruyor. Sağ üst arka adalesindeki sakatlık nedeniyle 2 hafta oynamadıktan sonra Yılport Samsunspor karşısında ilk 11'e dönen kaptan Sinan, 50'nci dakikada tekrar aynı yerden sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti. Sinan'ın durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak. Sol ayak bileği bağlarındaki zorlanma ve ödem nedeniyle Samsunspor maçında görev yapamayan Şeref'in durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi. Sağlık ekibi Şeref'i maça yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.