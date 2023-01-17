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Spor

Altınordu'da yeni transferler sınıfı geçti

Altınordu'nun yeni transferleri, Gençlerbirliği maçında sergiledikleri oyunla kırmızı-lacivertli camiadan tam not almayı başardı.

IHA17 Ocak 2023 Salı 10:31 - Güncelleme:
Altınordu'da yeni transferler sınıfı geçti
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Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, ara transfer döneminde Sakaryaspor'dan Emirhan Aydoğan, Eyüpspor'dan Erdem Gökçe, Çaykur Rizespor'dan Selim Ay, Ümraniyespor'dan Metehan Mimaroğlu ve Menemen FK'dan Ali Özgün'ü kadrosuna kattı. Bu transferlerin hepsi Gençlerbirliği karşısında süre almayı başarsa da Ali Özgün, Metehan Mimaroğlu ve Emircan Gürlük'ün galibiyette başrol oynaması dikkat çekti.

Ankara temsilcisi karşısında ilk golü yeni transfer Ali Özgün atarken, asistini de yine başka bir yeni transfer Metehan Mimaroğlu yaptı. Aynı maçta galibiyet golünü ise Emircan Gürlük atarken, asisti de Ali Özgün'den geldi. Böylece yeni transferler galibiyette büyük rol oynadı. Ayrıca Ali Özgün'ün 1 gol, 1 asistlik performansı taraftarları heyecanlandırdı.

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