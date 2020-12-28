Altınordu'da Yiğithan Güveli sakatlıklardan kurtulamıyor

DHA 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:51 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:51

Fenerbahçe formasıyla 13 Aralık 2018'de UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Spartak Trnava maçında sol dizinden sakatlanan ve menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olan 22 yaşındaki stoper, o maçın ardından bir daha toparlanamadı. Fenerbahçe'den 2018-19 sezonunun devre arasında Sadık Çiftpınar'a karşılık Barış Alıcı ile birlikte transfer olduğu Yeni Malatyaspor'da bir operasyon daha geçiren Yiğithan, Malatya ekibinde geçen sezon sadece 2 kez şans buldu.

Yeni Malatyaspor'la yollarını ayırıp Altınordu'ya bu sezon başında transferin son günlerinde imza atan Yiğithan Güveli, kırmızı-lacivertli kulüpte de forma hasreti çekti. Tamamen iyileşmemesi ve antrenman eksiği nedeniyle uzun süre fizyoterapist eşliğinde çalışan genç defans oyuncusu, iyileştiği sırada koronavirüse yakalanarak bir süre daha takımdan ayrı kaldı. Yiğithan, son olarak geçen hafta antrenmanda sakatlık kabusu yaşadı. Futbolcunun sol ön uyluk üst tendonunda 2'nci derece yırtık tespit edildi. Tedavisi 4 hafta sürecek Yiğithan'ın ikinci yarıda takıma katılması bekleniyor. Altınordu formasıyla ligde İstanbulspor maçında uzatmalarda şans bulan defans oyuncusu Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor'a karşı 90 dakika oynadı.