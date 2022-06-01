Altınordu'dan golcü transferi! Bertuğ Bayar'dan 2+1 yıllık imza

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, geçen sezon 2. Lig'de küme düşen Akhisarspor'dan forvet Bertuğ Bayar ile anlaşma sağladı. Kırmızı-lacivertliler, 25 yaşındaki santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi, 1.93 boyundaki Bertuğ ile el sıkışarak ilk dış transferini gerçekleştirdi. İmza törenine A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bertuğ'a hoş geldin der, kırmızı-lacivertli forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kartalspor'da futbola başlayan Bertuğ, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb II takımında oynadıktan sonra Akhisarspor altyapısına transfer oldu. Kiralık olarak alt liglerde Amed Sportif, Tuzlaspor, Tire 1922, Şile Yıldızspor kulüplerinde görev yapan tecrübeli forvet, son 3 sezonda kendi kulübünde forma şansı bulmaya başladı.

Bertuğ, geçen sezon 2'nci Lig'de Akhisar formasıyla 27 maçta 10 kez rakip fileleri sarsarken, kupada da 1 defa gol atma başarısı gösterdi.