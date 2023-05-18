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Spor

Altınordu'dan kulübün devredilmesi hakkında ilk açıklama

Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü devredeceğini söylemesinin ardından kırmızı-lacivertli kulüpten konuya dair ilk açıklama yapıldı. Açıklamada, “Misyon ve vizyonumuza uygun olan yatırımcılara yakın zamanda devredeceğiz” denildi.

IHA18 Mayıs 2023 Perşembe 15:02 - Güncelleme:
Altınordu'dan kulübün devredilmesi hakkında ilk açıklama
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Spor Toto 1. Lig'in bitimine 1 hafta kala kümede kalma şansını zora sokan Altınordu'da Başkan Mehmet Özkan, kulüp personeline mail göndererek kulübü devretme kararı aldığını duyurmuştu. Başkan Özkan'ın açıklamalarından sonra kırmızı-lacivertli kulüpten de açıklama yapıldı. Altınordu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Medyaya düşen 'Seyit Mehmet Özkan Altınordu'yu devrediyor' haberi üzerine kamuoyuna açıklamamızdır. 2012'den beri kulübümüzün futbol haklarını elinde bulunduran Altınordu Futbol Yatırımları A.Ş. misyon ve vizyonumuza uygun olan yatırımcılarla görüşerek, kulübümüzün futbol haklarını yakın zamanda devredecektir. Bu süreç boyunca tüm sportif ve ticari faaliyetlerimiz ile futbol okullarımız çalışmalarına aynen devam edecektir. Başkanımız bu toprakların çocukları ile ilgilenmeye devam edecektir. Gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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