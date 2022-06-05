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Spor

Altınordu'dan Ömer Şişmanoğlu hamlesi

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Altınordu'nun geçen sezon Altaş Denizlispor forması giyen Ömer Şişmanoğlu'na kanca attığı öğrenildi.

DHA5 Haziran 2022 Pazar 12:09 - Güncelleme:
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Denizlispor'la çıktığı 26 karşılaşmada 13 kez rakip fileleri sarsıp, 2 de asist yapan 32 yaşındaki gurbetçi santrfor, sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kaldı.

Kırmızı-lacivertlilerin tecrübeli golcüyle temas halinde olduğu, şartların olgunlaşması halinde imzaların atılacağı bildirildi. Almanya'da Hamburg altyapısında yetişip St. Pauli forması giyen Ömer Şişmanoğlu, ülkemizde Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor ve Tuzlaspor kulüplerinde de görev yaptı.

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