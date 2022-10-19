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Spor

Altınordu'dan Sapanca Gençlikspor'a farklı tarife

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Sapanca Gençlikspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

19 Ekim 2022 Çarşamba 16:26 - Güncelleme:
Altınordu'dan Sapanca Gençlikspor'a farklı tarife
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Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Altınordu, Bitexen Sapanca Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan İzmir ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle farka koştu.

Kırmızı-lacivertli ekip sahaya tamamı öz kaynak sisteminden yetişen genç futbolcularla çıktı. Altınordu'nun gollerini 38 ve 64'üncü dakikada Gökberk, 52 ve 66'ncı dakikada Muzaffer, 68'inci dakikada ise Yusuf Talga attı.

STAT: Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Kenan Özcan, Hasan Erdoğan

ALTINORDU: Serhat - Furkan Metin (Dk. 61 Hasan Berat), Yusuf Yalçın, Alperen, Yusuf Can (Dk. 46 Mustafa), Mehmet, Yusuf Talga (Dk. 74 Emircan), Muzaffer, Sami (Dk. 61 Furkan Yöntem), Emre (Dk. 27 Abdullah), Gökberk

BİTEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR: Oğuzhan - Eren, Mehmet, İsa (Dk. 70 Doğukan), Ali, Muhammed Egemen, Bozan (Dk. 63 Berkay), İsmail Hasan (Dk. 63 Vedat), Muhammed Emin (Dk. 46 Habib), Hakan (Dk. 54 Talha), Berat

GOLLER: Dk. 38 ve Dk. 64 Gökberk, Dk. 52 ve Dk. 66 Muzaffer, Dk. 68 Yusuf Talga (Altınordu)

SARI KARTLAR: Alperen (Altınordu), Ali, Mehmet (Sapanca)

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