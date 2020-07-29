Altınordu'dan Ufuk Budak'a yeni teklif

DHA 29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:07 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:07

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da yönetim sözleşmesi sona eren sol bek Ufuk Budak'la yeniden anlaşmayı planlıyor. Geçen sezon Boluspor'dan transfer edilen tecrübeli savunmacı konusunda teknik heyetin yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

İzmir ekibinde 23 karşılaşmada görev alan Ufuk, 1 asist yaptı. Kiralık olarak forma giyen sol bek Ali Yaşar'ın Konyaspor'a dönmesinin ardından Ufuk'u takımda tutma kararı alan kırmızı-lacivertliler, savunmanın soluna altyapıdan da bir takviye yapacak.

Kiralık oynayan Ali ve Batuhan'ın yanı sıra kontratları biten Berkay, Kemal ve Yasin'le yollarını ayıran Altınordu golcü arayışlarını sürdürüyor.