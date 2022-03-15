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Spor

Altınordu'dan Ukrayna Milli Takımı'na davet

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, Ukrayna 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı tesislerinde ağırlamak istediklerini açıkladı.

AA15 Mart 2022 Salı 23:25 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 23:25
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Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş bitene kadar Ukrayna 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı tesislerinde ağırlamak istediklerini bildirdi.

Özkan'ın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e yazdığı mektup, kulübün internet sitesinde yayımlandı.

Mektupta, "Nihat Abi merhaba. Ukrayna 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nı İzmir'de Metin Oktay Yerleşkemizde işgal bitinceye kadar konuk etmek isteriz. Bu konuda Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko ile görüşmenizi arz ederim." ifadelerine yer verildi.

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