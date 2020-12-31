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Spor

Altınordu'dan yeni yıl mesajı

2020 yılı pandemi, deprem, yangın ve sel felaketleri ile geride kalırken, TFF 1'inci Lig'deki Altınordulu futbolcular sağlık dolu yeni bir yıl diledi.

DHA31 Aralık 2020 Perşembe 11:50 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 11:50
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Futbol toplarıyla 2021 yazan kırmızı-lacivertli oyuncular, yeni yıldan beklentilerinin önce sağlık olduğunu belirterek, "2020 yılı uzun zaman unutmayacağımız acı hatıralarla dolu olarak geçti. Yeni yıldan en büyük beklentimiz, eski sağlıklı günlerimize dönmemiz" dedi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu da bir açıklama yaparak, "2021 hepimize sağlık, başarı ve mutluluk getirsin. Her şey geri getirebiliriz ancak sağlımız bozulduğunda telafisi gerçekten çok zor. Bir nefes sıhhatin ne kadar önemli olduğunu tüm dünya yaşayarak gördü. Yeni yılda tüm acıların geride kalması en büyük temennimiz" mesajını verdi.

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