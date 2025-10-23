Altınordulu futbolcular inançlı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 8 hafta itibarıyla galibiyetle tanışmayı başaramadı. Şu ana kadar 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan İzmir ekibi, 17. sıra olan düşme hattında yer alıyor. Kırmızı-lacivertli oyunculardan Arif Şimşir ve Birhan Elibol, hafta sonu iç sahada oynanacak Karacabey Belediye Spor maçıyla birlikte yeni bir seri yakalamak istediklerini belirtti. 2005 doğumlu kaleci Arif Şimşir, hem geçtiğimiz hafta oynadıkları Batman maçını hem de hafta sonu oynayacakları Karacabey maçına dair değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak Batman maçına değinen Şimşir, "Öncelikle çok güzel bir mücadele verdik. Çok zorlu bir deplasmanda öne geçmeyi de başardık. Çok önemli bir puan aldık, bu bizim açımızdan yükselişin bir başlangıcı olabilir. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Güzel pozisyonlara da girdik. Kendi açımdan iyi geçen bir maç oldu. İki tane penaltı kurtardım ve bundan dolayı çok mutluyum. Şimdi önümüzde de Karacabey maçı var. Ona da çok iyi bir şekilde hazırlanıp üç puanı almak ve evimizde güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"EVİMİZDE KRİTİK BİR MAÇ YAPACAĞIZ"

Altınordu'ya bu sezon katılan Birhan Elibol ise, "Türkiye'de ilk defa oynuyorum ve burada ki ortama alıştım. Hocalar ve oyuncular bana çok yardım ediyor, onların yardımıyla iyi günler geçiriyorum. Maç bizim açımızdan iyi başladı, ilk golü biz attık. Sonrasında iyi savunma yaptık ve gol şanslarımızda oldu ama değerlendiremedik. Takım olarak iyi bir mücadele ettik ve puanla dönmeyi başardık. Evimizde kritik bir maç yapacağız. Üç puan alıp yolumuzu devam etmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz ve bunu başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.