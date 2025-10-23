İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9862
  • EURO
    48,8355
  • ALTIN
    5548.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Altınordulu futbolcular inançlı

Altınordulu futbolculardan Arif Şimşir ve Birhan Elibol, cumartesi günü iç sahada oynayacakları Karacabey Belediye Spor maçında iyi bir performans gösterip bir seri yakalamak istediklerini söyledi.

IHA23 Ekim 2025 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
Altınordulu futbolcular inançlı
ABONE OL

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 8 hafta itibarıyla galibiyetle tanışmayı başaramadı. Şu ana kadar 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan İzmir ekibi, 17. sıra olan düşme hattında yer alıyor. Kırmızı-lacivertli oyunculardan Arif Şimşir ve Birhan Elibol, hafta sonu iç sahada oynanacak Karacabey Belediye Spor maçıyla birlikte yeni bir seri yakalamak istediklerini belirtti. 2005 doğumlu kaleci Arif Şimşir, hem geçtiğimiz hafta oynadıkları Batman maçını hem de hafta sonu oynayacakları Karacabey maçına dair değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak Batman maçına değinen Şimşir, "Öncelikle çok güzel bir mücadele verdik. Çok zorlu bir deplasmanda öne geçmeyi de başardık. Çok önemli bir puan aldık, bu bizim açımızdan yükselişin bir başlangıcı olabilir. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Güzel pozisyonlara da girdik. Kendi açımdan iyi geçen bir maç oldu. İki tane penaltı kurtardım ve bundan dolayı çok mutluyum. Şimdi önümüzde de Karacabey maçı var. Ona da çok iyi bir şekilde hazırlanıp üç puanı almak ve evimizde güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"EVİMİZDE KRİTİK BİR MAÇ YAPACAĞIZ"

Altınordu'ya bu sezon katılan Birhan Elibol ise, "Türkiye'de ilk defa oynuyorum ve burada ki ortama alıştım. Hocalar ve oyuncular bana çok yardım ediyor, onların yardımıyla iyi günler geçiriyorum. Maç bizim açımızdan iyi başladı, ilk golü biz attık. Sonrasında iyi savunma yaptık ve gol şanslarımızda oldu ama değerlendiremedik. Takım olarak iyi bir mücadele ettik ve puanla dönmeyi başardık. Evimizde kritik bir maç yapacağız. Üç puan alıp yolumuzu devam etmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz ve bunu başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.