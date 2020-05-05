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Spor

Altınordulu Kahraman Demirtaş tesislerden çıkmıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun futbolcularından Kahraman Demirtaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca kulübün Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde kalıyor.

AA05 Mayıs 2020 Salı 11:37 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 11:37
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Kahraman Demirtaş, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, salgın boyunca sosyal izolasyonunu Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde sağladığını bildirdi.

Koronavirüs dönemi global bir kriz gibi görünse de futbolcuların bunu fırsata çevirebileceğini ifade eden Demirtaş, "Her zamankinden daha fazla çalışıyor ve ilk düdük çaldığında hazır olmak istiyoruz. Futbolu o kadar çok özledim ki bunu anlatmak imkansız. Salgın sona erdiğinde bambaşka bir Kahmaran Demirtaş olacağım." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, Hollanda'dan sonra Türk futboluna adapte olmasında Niğde Anadolu'da kiralık oynadığı dönemin etkili olduğunu da sözlerine ekledi.

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