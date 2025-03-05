İSTANBUL 12°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2025 Çarşamba / 6 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,445
  • EURO
    39,0558
  • ALTIN
    3416.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Altınordu'nun bileği bükülmüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik elde eden Altınordu, bu süreçte yenilgi yüzü görmedi.

IHA5 Mart 2025 Çarşamba 12:16 - Güncelleme:
Altınordu'nun bileği bükülmüyor
ABONE OL

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu; 24 hafta itibarıyla 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyete imza atarak 48 puanla ligde üçüncü sırada bulunuyor. Sezona Olcay Şahan yönetiminde başlayan daha sonra karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran kırmızı-lacivertliler, 19. hafta da takımın başına Ersan Parlatan'ı getirdi. Parlatan'la da iyi bir grafik çizen İzmir ekibi, adeta ligde kaybetmeyi unuttu. 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Altınordu, bu süreçte Afyonspor, Kırklarelispor, 24 Erzincanspor ve Sincan Belediye Ankaraspor müsabakalarını kazanırken; Sarıyer, İnegölspor, Kepezspor, Isparta 32 Spor ve Beykoz Anadolu maçlarını da beraberlikle tamamladı. Böylece İzmir ekibi, bu süreçte 4 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi.

Hafta sonu Beykoz Anadolu ile iç sahada berabere kalan Altınordu'da Teknik Direktör Ersan Parlatan, gelecek hafta oynayacakları Fehtiyespor deplasmanında hata yapmayarak hem yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedeflediği hem de yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmak istediği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.