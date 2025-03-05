Altınordu'nun bileği bükülmüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu; 24 hafta itibarıyla 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyete imza atarak 48 puanla ligde üçüncü sırada bulunuyor. Sezona Olcay Şahan yönetiminde başlayan daha sonra karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran kırmızı-lacivertliler, 19. hafta da takımın başına Ersan Parlatan'ı getirdi. Parlatan'la da iyi bir grafik çizen İzmir ekibi, adeta ligde kaybetmeyi unuttu. 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Altınordu, bu süreçte Afyonspor, Kırklarelispor, 24 Erzincanspor ve Sincan Belediye Ankaraspor müsabakalarını kazanırken; Sarıyer, İnegölspor, Kepezspor, Isparta 32 Spor ve Beykoz Anadolu maçlarını da beraberlikle tamamladı. Böylece İzmir ekibi, bu süreçte 4 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi.

Hafta sonu Beykoz Anadolu ile iç sahada berabere kalan Altınordu'da Teknik Direktör Ersan Parlatan, gelecek hafta oynayacakları Fehtiyespor deplasmanında hata yapmayarak hem yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedeflediği hem de yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmak istediği öğrenildi.