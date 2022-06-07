Altınordu'nun efsanesi Galatasaray'a geliyor

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan sarı kırmızılı kulübün altyapısıyla ilgili önemli bir hamle geldi.

Hamamcıoğlu başkan seçilmesi halinde Sportif A.Ş.'nin başına eski yönetici ve başkan adaylarından Adnan Öztürk'ü getirecek. Öztürk'ün ise altyapı koordinatörlüğü için Hüseyin Eroğlu ile prensipte anlaştığı gelen haberler arasında.

Yaklaşık 10 yıl Altınordu'yu çalıştıran ve birçok yıldızı Türk futboluna kazandıran ekibin başında olan Eroğlu, sezon sonunda İzmir kulübüyle yollarını ayırmıştı.