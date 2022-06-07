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Spor

Altınordu'nun efsanesi Galatasaray'a geliyor

Eşref Hamamcıoğlu'nun Galatasaray'daki başkanlık yarışını kazanması halinde Sportif A.Ş.'nin başına getirmeyi planladığı Adnan Öztürk, altyapı koordinatörlüğü için Hüseyin Eroğlu ile prensipte anlaştı

7 Haziran 2022 Salı 09:22 - Güncelleme:
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Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan sarı kırmızılı kulübün altyapısıyla ilgili önemli bir hamle geldi.

Hamamcıoğlu başkan seçilmesi halinde Sportif A.Ş.'nin başına eski yönetici ve başkan adaylarından Adnan Öztürk'ü getirecek. Öztürk'ün ise altyapı koordinatörlüğü için Hüseyin Eroğlu ile prensipte anlaştığı gelen haberler arasında.

Yaklaşık 10 yıl Altınordu'yu çalıştıran ve birçok yıldızı Türk futboluna kazandıran ekibin başında olan Eroğlu, sezon sonunda İzmir kulübüyle yollarını ayırmıştı.

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