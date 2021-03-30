Altınordu'nun Enis Destan gururu

DHA 30 Mart 2021 Salı 12:50 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 12:50

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna dahil edilen Enis, kırmızı-lacivertli kulüpten direkt A Milli Takım'a seçilen 3'üncü futbolcu oldu. İzmir ekibinde ilk kez 2015'te Çağlar Söyüncü, 2020'de ise kaleci Berke Özer A Milli Takım heyecanına ortak olmuştu.

"Bu toprakların çocuklarına güvenmek Türk futbolunu kurtaracaktır" diyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Önce Çağlar, sonra Berke, şimdi de Enis'in Altınordu'muzdan A Milli Takım'a davet edilmesi bizlere büyük mutluluk veren, kulübümüzün vizyon ve misyonuna yakışır bir tablo. Ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Altyapımızdan yetişen Cengiz Ünder'in ve eski akademimizden öğrencimiz Taylan Antalyalı'nın da A Milli Takım'da olması gurur kaynağımız. Bu toprakların çocuklarına güvenmek, onları en iyi şekilde geliştirmek, eğitmek ve onlara doğru zamanda o şansı vermek zorundayız ki Türk futbolu büyük bir gelişim kaydetsin" şeklinde konuştu.

"ENİS'İN GELECEĞİ PARLAK"

Enis'in A Milli Takım'da kalıcı olmak için çok çalışması gerektiğini ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Enis, gelecekte santrfor olarak milli takımımızda önemli performans ortaya koyacak çok değerli bir oyuncumuz. Santrfor ülkemizde ihtiyaç duyulan bir mevki. Enis bu sezon Altınordu A takım kadromuzda büyük bir gelişim kaydetti. Günden güne performansını artırdı. Ligde ortaya koyduğu performans A Milli Takım'a seçilmesinde büyük rol oynuyor" dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı öğrencisi için şu değerlendirmede bulundu:

"Henüz 18 yaşında bir futbolcu. Evet çok genç ama potansiyeli çok yüksek. Gelecekte kendisini geliştirip, eksiklerini tamamlayıp futbolculuk kariyerinde önemli yerlere geleceğini düşünüyorum. Bunu başaracaktır. Santrfor, pozisyon oynama ve gol becerisi anlamında çok önemli meziyetlere sahip. Ve bunu her gün geliştirme çabası içerisinde. Ona vereceğimiz katkıyla eksiklerini tamamlayacak ve gelişimi hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Enis'e sonsuz başarılar dilerim."

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Gelecekte dünyada ses getirecek bir A Milli Takım'ın şu an oluşması hepimizi mutlu ediyor. Altınordu'dan yetişen futbolcularımızın da burada görev alması bizi ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.

Enis Destan, Altınordu'da bu sezon ligde ve kupada şimdiye kadar oynadığı 21 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.