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Spor

Altınordu'nun galibiyet hasreti sona erdi

Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Altınordu, 5 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 11:49 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 11:49
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Geçen sezon play-off finalinde diğer İzmir temsilcisi Altay'a yenilerek Süper Lig vizesi alamayan Altınordu, kadrosunda değişim yaşandığı 2021-2022 sezonuna istediği gibi başlayamadı.

Ligde ilk galibiyetini 4. haftada Bursaspor karşısında 2-1'lik skorla alan Altınordu, 8. haftada NasaDoge Menemenspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra çıktığı 5 maçta puan çıkaramadı. Bu müsabakalarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adanaspor, Eyüpspor ve Manisa FK'ye mağlup olan İzmir temsilcisi, 14. haftada ağırladığı zirve takipçisi MKE Ankaragücü'nü Ahmet İlhan Özek'in 2 golüyle 2-1 mağlup etti.

Ligde 5 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Altınordu, bu 3 puana rağmen düşme hattında çıkamadı. Haftayı 13 puan ve averajla 18. sırada geçen Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1 Aralık Çarşamba günü 68 Aksaray Belediyespor'la karşılaştıktan sonra ligde 5 Aralık Pazar günü Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.

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