Altınordu'nun genç kalecileri Arif Şimşir ve Mert Furkan Bayram umut verdi

DHA 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:40 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:40

A takımın 5'inci kalecisi olan 16 yaşındaki Arif ilk 45 dakikada, 4'üncü kaleci olan 17 yaşındaki Mert Furkan ise ikinci 45 dakikada kırmızı-lacivertli ekibin kalesini korudu. Genç eldivenler, Süper Lig temsilcisi Göztepe'ye penaltı golüyle 1-0 yenildikleri özel müsabakada başarılı kurtarışlar yaparak alkış topladı.

Kaleci Başantrenörü Atilla Küçüktaka, "Genç kalecilerimizin vereceği performans, özgüvenleri açısından çok önemliydi. Gittikçe kaleci profilimiz yerine oturmaya başlıyor. Bu anlamda akademimiz çok büyük yükü taşıyor. Orada çocuklarımız çok iyi hazırlanıp, A takıma geldikçe genç kaleci oynatma hedefimize daha da yaklaşıyoruz. 17-18 yaşlarındaki kalecilerle önce Türkiye'ye sonra Avrupa'ya meydan okuyacağız" dedi.

"HEYECANIMIZI YENDİK"

Altınordu'nun genç kalecilerinden Arif Şimşir, "Göztepe karşısında heyecanlıydım ama maç içinde heyecanımı çabuk yendim. İyi geçti benim açından. 1-2 kurtarış yaptım. Deneyimi yüksek bir maçtı. Harika geçti" yorumu yaptı.

İlk maçında çok büyük heyecan yaşadığını dile getiren Mert Furkan, "Ama bu kulüp diğer kulüplerden çok farklı. Ağabeylerimiz bize çok büyük destek oluyor. Devre arasında maça çıkarken inanılmaz bir destek aldım, o kadar rahatladım ki maça çıkarken. Hata yapsan bile telafisi var. Burası farklı bir kulüp. Sürekli geliştirmeye odaklı" diye konuştu.