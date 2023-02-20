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Spor

Altınordu'nun genç yeteneği Mustafa Karaman'a profesyonel sözleşme

Altınordu, genç futbolcularından Mustafa Karaman ile profesyonel sözleşme imzaladı.

IHA20 Şubat 2023 Pazartesi 11:39 - Güncelleme:
Altınordu'nun genç yeteneği Mustafa Karaman'a profesyonel sözleşme
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da genç futbolculardan Mustafa Karaman ile profesyonel sözleşme imzalandı. Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U18/19 Takımı'nda forma giyen oyuncu için Metin Oktay Yerleşkesi'nde imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreninde genç futbolcunun ailesinin yanı sıra Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) İdari Direktörü Ahmet Furkan Can, ALFA Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu ve ALFA Teknik Direktörü Bülent Kayıtken de hazır bulundu.

MUSTAFA KARAMAN: "HEDEFİM AVRUPA'YA TRANSFER OLMAK"

İmza töreninde oldukça heyecanlı olduğu gözlenen genç futbolcu, Altınordu A Takımı'na yükseldikten sonra Avrupa'ya transfer olmayı hedeflediğini dile getirdi. Mustafa Karaman, Altınordu'dan önce başka takımlarda forma giydiğini hatırlatarak, "Birçok kulüpte forma giydim oralarda zorlukları gördüm. Altınordu'nun genç futbolculara önem verdiğini bilerek buraya geldim. Çok kısa zamanda bu ailenin bir parçası oldum ve çok güzel duygularla imzamı atıyorum. Hocalarımızın verdiği şansları iyi değerlendirip önce A Takımımıza yükselip sonra da kulübümüzün hedefi ve misyonu doğrultusunda Avrupa'ya transfer olmak istiyorum" diye konuştu.

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) İdari Direktörü Ahmet Furkan Can da genç futbolcunun ilk imzasının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Mustafa Karaman, ilk imzasını attı. Önemli olan imzadan sonrası; oyuncumuz da bunun farkında. Atılan bu imza hem akademimize hem de oyuncumuza hayırlı uğurlu olsun. Mustafa Karaman aramıza 4 ay önce katıldı ve gösterdiği başarı ile bugün kendisi ile profesyonel sözleşme imzaladık. Zaten kendisi de hem bunu saha içinde hem de saha dışında gösterdi. Kendisine başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan genç futbolcunun ailesi de oğullarının profesyonel imza atmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

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