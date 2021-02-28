Altınordu'nun gözü Süper Lig'de

DHA 28 Şubat 2021 Pazar 13:11 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 13:11

Son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan toplayan İzmir ekibi 44 puana ulaşarak Play-Off hattındaki yerini ve ilk 2 umudunu korudu. Altınordu kazandığı zaferlerle kalan 10 haftada oynayacağı müsabakalar öncesi rakiplerine gözdağı verdi.

22 yıl sonra döndüğü 1'inci Lig'de 2014-15 sezonundan bu yana mücadele eden ve 4 kez Play-Off'u son anda elinden kaçıran kırmızı-lacivertliler bu defa işi sıkı tutarak son hafta kabusu yaşamak istemiyor. İzmir temsilcisi direkt ilk 2'den ya da Play-Off'tan Süper Lig'e yükselerek 51 yıllık hasreti sona erdirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, güçlü bir rakibe karşı çok değerli bir galibiyet aldıklarını ve iyi gidişi sürdüreceklerini söyledi. Altınordu'da Bandırmaspor deplasmanı öncesi Ahmet İlhan sarı kart cezalısı durumuna düştü.

ENİS'TEN GOLLERE DEVAM

Altınordu'da son haftaların en dikkat çeken ismi olan altyapı patentli genç forvet Enis Destan, dün penaltıdan Ümraniyespor'a attığı golle toplam gol sayısını 9'a çıkardı. İzmir ekibinin 18 yaşındaki yeni vitrine çıkardığı yıldızı daha önce Adanaspor (2), Tuzlaspor, Bursaspor, Boluspor, Ankaraspor (2) ve Altay filelerini sarsmıştı. Son 6 maçta 7 gol atan Enis, bu sezon sahne aldığı A takımda ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı.

OĞULCAN STOPERDE OYNADI

Altınordu sakat olan Sinan ve Yusuf Yalçın ile cezalı Yusuf Can gibi önemli defans oyuncularından mahrum olmasına rağmen kritik bir virajı daha dönmeyi başardı. İyileşen ön libero Oğulcan'ı stoper olarak görevlendiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 3'lü savunmada Rahmi, Oğulcan ve Kahraman'ı oynattı. Rakibin 9 kişi kalmasının ardından Eroğlu baskıyı artırmak için Oğulcan'ı tekrar ön liberoya çekip 2'li defansa dönerek iyice risk aldı. Altınordu son dakika da olsa istediği 3 puanı cebine koydu.